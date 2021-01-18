Садальский эмоционально отреагировал на похороны Грачевского

«Замечательно вел церемонию Володя Долинский, который сказал самое важное — что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его „Ералаш“, если ему не давали денег снимать этот самый Ералаш. Проще говоря, не давали жить и работать», — написал актер Станислав Садальский.

Он призвал всех беречь Землю, не делать зла, не завидовать и улыбаться, как это делал Грачевский, которого Садальский никогда не видел грустным.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни от ковида. Он попал в больницу в конце декабря с обширным поражением легких. Врачи делали все возможное, чтобы вытащить его, но спасти художественного руководителя «Ералаша» не удалось. Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

После его смерти телеведущая Елена Малышева попросила россиян позаботиться о своих пожилых родителях и обязательно привить их от коронавируса.