Солист из «Иванушек» признался о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев признался о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион».

Передачу покажут 6 июня, но на сайте НТВ уже опубликовали анонс.

Андреев поделился, что его женой могла стать Фриска. Она на тот момент была солисткой группы «Блестящие».

«Были молодые. Да, между нами была страсть», — рассказал он.

Солист «Иванушек» заявил, что Фриске хотела семью. Однако из-за напряженного гастрольного графика артистових отношения со временем сошли на нет.

Кирилл Андреев С 2000 года женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком. После ее гибели разразился скандал с наследством. Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства сына.