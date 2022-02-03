Никита Михалков не приехал на прощание с Виктором Мережко

Церемония прощания со сценаристом Виктором Мережко прошла в Москве. Присутствующих удивило отсутствие режиссера Никиты Михалкова на прощании, написали NEWS.ru.

В тандеме с Мережко Михалков работал над знаменитым фильмом «Родня». Почему он не пришел проститься со сценаристом, неизвестно.

На церемонии присутствовали, в частности, актер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, заслуженный артист России Борис Галкин, драматург Аркадий Инин, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.