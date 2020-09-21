Оптическую иллюзию нашли на фото с Валерией в Instagram

Пользователи Instagram обнаружили оптическую иллюзию на фотографии, которую опубликовала на своей странице певица Валерия.

На снимке популярная исполнительница стоит вместе со своим мужем российским продюсером Иосифом Пригожиным и его дочерьми от первого брака.

Кадр сделан с такого ракурса, что одну ногу Валерии совершенно не видно.

«Валерия, а где у Вас вторая нога?», «Куда подевалась вторая нога Валерии?», «А нога одна?», «В упор не вижу вторую ногу Валерии», писали подписчики знаменитости в комментариях. Певица не оставила столько вопросов без ответа.

«Честно признаюсь, пришла на своих двоих», — пошутила Валерия.

Ранее Иосиф Пригожин ответил критикам известного юмориста Евгения Петросяна за отцовство в 75 лет. В Сети бурно отреагировали на новость о том, что Петросян в очередной раз стал отцом. Продюсер же назвал возмутительной интернет-травлю супруги юмориста Татьяны Брухуновой.

Автор Instagram-аккаунта physicsfun публикует видеоролики, показывающие очень интересные оптические иллюзии. У ресурса, существующего под девизом «Физика опишет магию Вселенной» 1,8 миллионов подписчиков. В аккаунте сделано свыше тысячи публикаций. «360» предлагал посмотреть на пять самых интересных.