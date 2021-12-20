«С ума сошла, подружка». Критик довел Бузову до слез на шоу «Х-Фактор»

Музыкальный критик Сергей Соседов отказался комментировать номер подопечного певицы Ольги Бузовой Никиты Белько во время шоу «Х-Фактор» на телеканале «Беларусь-1». Конфликт разгорелся в полуфинале. В итоге Бузова разрыдалась.

Никите Белько 16 лет. Еще на прошлых съемках он не получил ни одного положительного отзыва Соседова, который является членом жюри. По мнению критика, у молодого человека нет музыкального таланта, а его успех связан только с внешними данными, написал StarHit.

По словам Белько, Соседов несправедлив в своей оценке, потому что всю жизнь пробивался именно благодаря таланту, а не внешности. Это задело критика. Он посчитал, что Белько не уважает жюри.

«Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей», — сказал Соседов.

Тогда Ольга Бузова заявила, что все это провокация, которую критик специально спланировал. Тот жестко ответил на этот выпад.

«Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серега сказал. Оль, ты в своем уме?» — спросил он.

В конце концов Белько расплакался, Бузова тоже разрыдалась. Но ее подопечному все равно удалось вырваться в суперфинал.