«С такими у нас разговор короткий». Вымогательства у Давидыча возмутили чеченского министра

«Абсолютно точно вам скажу — никогда в жизни ни один „кадыровец“ не пойдет вымогать деньги у блогеров. Более того, есть четкая установка главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, что вот с такими вымогателями, рэкетирами, беспредельщиками, злостными хулиганами у нас разговор короткий. Одним словом — закон», — пояснил Умаров.

Об угрозах и вымогательствах Эрик Давидович Китуашвили, известный как блогер Эрик Давидыч, рассказал в четверг в ходе пресс-конференции «360». Он пояснил, что последние пять-шесть месяцев некая организованная группировка требует 25 миллионов рублей в обмен на общее покровительство. Один из них был вооружен — и при свидетелях назвал себя «кадыровцем». Он атаковал Давидыча в июне этого года, заявив, что популярные блогеры должны платить.

В ходе пресс-конференции «360» Эрик уточнил, что он не единственный, кто попал в такую ситуацию — в ней оказались и другие популярные блогеры на YouTube.

«Я вам как истинный „кадыровец“ говорю — никакого отношения они к „кадыровцам“ не имеют. У нас есть два пути для таких людей: один путь в тюрьму, а другой — на уборку и озеленение города, мусор убирать», — подчеркнул Умаров.