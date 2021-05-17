Васильева: почти каждая звезда сталкивается с принуждением или насилием

Звезда отечественного кино Татьяна Васильева высказалась о скандале с домогательствами, который разгорелся после признаний актрисы Елены Прокловой. Народная артистка подчеркнула, что почти каждая звезда сталкивается с принуждением или насилием.

Васильева, в частности, заявила, что не видит ничего необычного в домогательствах, особенно, если речь идет о шоу-бизнесе. По словам актрисы, это считается «нормой», если девушка хочет построить хорошую карьеру.

«Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю!» — призналась Васильева в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Проклова, как напомнила Васильева, закончила престижный театральный институт и снималась в очень хороших лентах с настоящими профессионалами. Васильева считает, что это не счастливая случайность. Если Проклова сначала и была жертвой домогательств, считает Васильева, то во взрослом возрасте почти наверняка соглашалась на интим сознательно.

«Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не просто так — это я гарантирую. И за это надо отплачивать», — приводит слова Васильевой Пятый канал.

Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» рассказала, что в школьном возрасте подверглась домогательствам некоего известного актера. Имени его она не назвала, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове. По ее словам, актер возил ее в лес и склонял к интиму под видом подготовки к поступлению. Признание Прокловой раскритиковали многие актрисы.