«С ним всегда аура заряжалась». Актера Жижикина шокировала смерть Мамонова от ковида

Смерть Петра Мамонова, скончавшегося от последствий ковида, шокировала российского и американского актера Игоря Жижикина. Артист в беседе с «360» признался, что не знал о болезни музыканта.

Жижикин не поверил, что Петра Мамонова больше нет.

«Вы что, серьезно? Вы уверены, это не болтовня какая-то? Да елы-палы, ядреный год. У меня много всего, что могу сказать. Но не думаю, что сейчас могу что-то рассказывать и говорить», — признался актер.

Жижикин не знал, что Мамонов уже больше двух недель находился в коме. Он думал, что музыкант живет с женой за городом, и даже собирался приехать к нему в гости. Жижикин не смог найти объяснение тому, как Мамонов в деревне мог заразиться коронавирусом.

«Как же так, он же живет с женой за городом, где он его зацепил? Вот вы мне, конечно, принесли. Я клянусь, вчера только вспомнил и думаю, что надо Петру Николаевичу позвонить, поехать к нему за город на день-два, потому что я всегда, когда к нему езжу, у меня аура всегда другая заряжается», — сказал он.

О смерти Петра Мамонова стало известно в четверг, 15 июля. Ему было 70 лет.

Актер Сергей Газаров ранее поделился своими воспоминаниями о Мамонове. Он назвал его очень плодотворным человеком.