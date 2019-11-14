«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Представитель Армена Джигарханяна в беседе с «360» заявил, что с артистом все в порядке. Так он ответил на просьбу подтвердить его госпитализацию в реанимацию московской больницы.

«С ним все в порядке», — подчеркнул представитель народного артиста.

Заведующий труппой театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что у него нет информации о госпитализации.

О том, что народный артист Армен Джигарханян попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщил Mash.

По данным издания, у артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии.

Представитель артиста Артур Согомонян в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что Армен Борисович проходит плановое обследование в одной из московских клиник, как и каждые три месяца по рекомендации врачей. «Он в обычной палате», — уточнил Согомонян, опровергнув информацию о реанимации. При этом он отметил, что народного артиста выпишут уже в понедельник.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. На театральную сцену он вышел впервые в 1955 году, а первую роль в кино сыграл в 1960-м. Он является одним из самых снимаемых советских и российских актеров — в его фильмографии более 250 полнометражных лент и телевизионных сериалов.