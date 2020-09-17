«С ним все в порядке. Все стабильно, все хорошо. Я его видел два дня назад. Он в абсолютном порядке. Это какой-то фейк. Фейк кто-то запустил, неприятную новость», — заявил он.

Ранее газета «Собеседник» со ссылкой на общественного деятеля, адвоката Тамару Пухову написала, что в последнее время состояние здоровья Моисеева сильно ухудшилось. Она рассказала, что 66-летний артист прикован к постели. Об этом ей сообщил близкий друг певца, отметила Пухова. Кроме того, адвокат заметила, что артист испытывает финансовые трудности, потому что накопленные средства идут на лечение. Пухова добавила, что ему не помогают знаменитые друзья.

Весной СМИ писали о проблемах со здоровьем у Моисеева. Он якобы не помнит людей и события. Однако директор артиста Сергей Горох опроверг эту информацию. Напротив, он рассказал, что певец ведет жизнь пенсионера: гуляет, смотрит свои старые записи и кинофильмы, следит за здоровьем и ездит в гости к друзьям в Юрмалу.