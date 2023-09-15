Знаменитости 15 сентября 2023, 18:49 «С ним все нормально». Источник сообщил о плановом лечении Николаева в клинике ТАСС: Николаева поместили на плановое лечение в клинику РИА «Новости»

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Народного артиста России Игоря Николаева поместили в больницу в плановом порядке. Он не находится в реанимации, поводов для беспокойства нет. Об этом ТАСС сообщил источник из близкого окружения певца.

«С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации», — указал источник.

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Ранее Telegram-каналы начали публиковать новость о том, что композитора увезли на интенсивную терапию из-за проблем с сердцем. Врачи якобы оценивали его состояние как тяжелое.

Ни семья, ни представители артиста не подтверждали официально эти данные. Позже появилась информация, что музыканта вовсе перевели в реанимацию, чтобы экстренно стабилизировать состояние.

В конце января 2023 года СМИ сообщали о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Тогда медики поставили ему два стента. Он достаточно быстро оправился и вернулся домой.