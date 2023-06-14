Эксклюзив 14 июня 2023, 12:40 Представитель Сокурова объяснил слухи о его госпитализации Представитель режиссера Сокурова сообщил, что он проходит плановое обследование РИА «Новости»

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Режиссера Александра Сокурова госпитализировали в Санкт-Петербурге. В СМИ распространилась информация о его проблемах с сердцем, однако представитель Сокурова, Маргарита, в беседе с «360» пояснила, что об экстренной госпитализации речь не шла.

«Это плановое обследование, все совершенно хорошо, все в порядке», — подчеркнула Маргарита.

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Она поблагодарила журналистов за неравнодушие.

В последние дни также распространились слухи о проблемах со здоровьем у телеведущего Валдиса Пельша. Оказалось, что речь тоже идет о «плановом ежегодном чекапе».

Поклонников певца Стаса Пьехи напугали новости о том, что его увезли на карете скорой помощи якобы из-за инфаркта. Он сам разместил в соцсетях фото из машины скорой и медицинского кабинета, а также информацию о «сердечных исследованиях», которые проходил в Боткинской больнице. Позже выяснилось, что глобальных проблем со здоровьем у Пьехи нет. Его мать Илона Броневицкая опровергла слухи об инфаркте у певца и рассказала, что его скоро выпишут.