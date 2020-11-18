Радио «Комсомольская правда» напомнило, что недавно в СМИ поползли слухи о романе Харламова и Ковальчук. Некоторые журналисты отметили внешнее сходство между актрисой и бывшей супругой юмориста Кристиной Асмус. Сами артисты предпочли воздержаться от каких-либо комментариев относительно этой информации.

«Он (Харламов — прим. ред.) прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него», — призналась Ковальчук.

По ее словам, ей не хватает позитива и оптимизма, а Харламову удается заряжать всю съемочную площадку энергией. Она добавила, что это чувствовалось, и поэтому работалось легче. Актриса назвала коллегу очень простым, открытым и искренним человеком, как в работе, так и в жизни.

«Я рада, что нам удалось поработать вместе», — подчеркнула Ковальчук.