«С ним было как-то творчески». Алена Яковлева поделилась воспоминаниями о Валерии Гаркалине

Актриса Алена Яковлева поделилась воспоминаниями об умершем актере Валерии Гаркалине. Она рассказала «360», что много проработала с ним.

«Я с ним в театре работала много лет. Мы с ним много сыграли ролей. И в „Мастере и Маргарите“, и в „Укрощении строптивой“. Это было еще тогда, когда он работал в Театре сатиры. А последние несколько лет мы с ним играли в антрепризе „Кадриль“. Он бесконечно талантлив, он невероятный самородок», — рассказала Яковлева.

Она добавила, что Гаркалин был «восхитительным мастером» и отлично играл даже в случаях плохого самочувствия. По словам Яковлевой, актер обладал огромным обаянием, которым перекрывал абсолютно все небольшие недочеты, которые могли возникать.

«Зритель его обожал, партнеры его очень любили, всегда это было наслаждение, всегда праздник. С ним было как-то очень творчески. Он очень умный и начитанный», — рассказала актриса.

Она также выразила мнение, что среди людей ее поколения осталось мало профессионалов такого же уровня, каким был Гаркалин.