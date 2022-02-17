Певец Шуфутинский не сможет выступить с концертом на Украине

Российский певец-шансонье Михаил Шуфутинский не сможет провести концерт на Украине. Исполнителя не пустят на территорию страны. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал «Страна ua».

Певец планировал выступить на Украине 8 марта, однако из-за того, что он помещал Крым, попасть на территорию страны ему не удастся. Представители Госпогранслужбы заявили, что существует много доказательств того, что исполнитель был на территории полуострова.