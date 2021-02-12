С браком покончено: певица Лолита решила не выходить замуж в шестой раз

Певица Лолита заявила, что не готова выходить замуж снова. Об этом она сообщила в интервью «Московскому комсомольцу».

«Я тут как-то подумала: „Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?“ Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком», — заявила певица.

К 56 годам Лолита изменила свои взгляды на концепцию отношений, уточнил сайт «Утро.ру».

«Лучше флер отношений — романтика (не одноразовая связь), и без обязательств со стиркой носков, грубо говоря», — добавила знаменитость.

В прошлом Лолита была замужем пять раз. Ее первый брак состоялся в 1984 году с актером Александром Беляевым и продлился до 1987 года. Причиной развода послужило желание Лолиты выйти замуж фиктивно и обзавестись пропиской в Москве.

Фиктивным супругом звезды стал Виталий Милявский. По словам певицы, со вторым мужем она никогда не жила.

Роман с третьим избранником — Александром Цекало — начался в тот момент, когда певица еще проживала со своим первым мужем, в 1988. По словам Лолиты, развод состоялся в 2000 году из-за соперничества, хамства, непорядочности в финансах, а также невнимания со стороны Цекало.

Четвертым мужем Лолиты стал бизнесмен Александр Зарубин, однако их брак продлился недолго — пять лет.

Последним мужем звезды стал молодой фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Развод с ним произошел недавно — в 2020 году.