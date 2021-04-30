Российский актер Никита Панфилов («Сладкая жизнь», «Пес») поделился с ИА Nation News планами на свое 42-летие. Артист празднует сегодня день рождения.

«День рождения я планирую отметить дома с близкими и друзьями. День рождения — это праздник больше для друзей нежели для меня, всегда и у матери, и отца, и у всех, наверное, дома так», — рассказал Панфилов.

По словам актера, со многими из коллег у него дружеские отношения и некоторых из них он пригласил на празднование.

Что касается творческих планов, то Панфилов заинтриговал новым проектом, в котором он принимает участие.

«Пока еще не знаю, когда выйдет, озвучу попозже, придержу пока в секрете», — добавил собеседник информагентства.