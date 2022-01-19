Рыжий из «Иванушек» рассказал о неприятной ситуации из молодости

Участник группы «Иванушки», певиц Андрей Григорьев-Апполонов поделился с подписчиками неприятной ситуацией из своей молодости. Он рассказал, как на экзамене по сценической речи в ГИТИСе перепутал слово, заменив его созвучным. Эта ситуация тогда его сильно подкосила, написали «Дни.ру».

«Стишок из ГИТИСа, читал его на экзамене по сценической речи. На видео ошибся и продекламировал «ласкова» со мною, а в оригинале «счастлива». Аж прям расстроился тогда…», — подписал видео в своем Instagram-аккаунте артист.

Фанаты артиста в комментариях написали, что он читает очень харизматично, поэтому заметить ошибку практически невозможно.

«Безумно! Прекрасен! Талантлив! И тогда, и сейчас», «Какой красивый и обаятельный», «Надо было в поэты, а не в певцы», «Андрей, как талантливо ты рассказал, свободно и естественно!», «Андрюша, классно и красиво читаешь, где слово поменял не заметно и прочитал уверенно на 1000% «, — написали поклонники артиста.