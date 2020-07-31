Рыжий «Иванушка» пожаловался на безработицу и потратил на юбилей 3,5 млн

Музыкант отпраздновал юбилей в элитном ресторане. Певец арендовал сразу весь комплекс на берегу реки. Торжество провели в трех огромных шатрах. В распоряжении отдыхающих была вся бухта реки, а за порядком следили профессиональные охранники.

Именинник внес депозит на сумму 1,5 миллиона рублей за аренду комплекса и еще 150 тысяч заплатил сразу за обслуживание. В стоимость депозита входит меню на выбор, три шатра и прилегающая территория в виде вытянутой палубы вдоль бухты. Максимальная вместимость парковки, которая также включена в депозит, — 100 мест.

На празднике музыканта собрались около 350 гостей. Среди них заметили Жанну Агузарову, Григория Лепса, Ольгу Бузову, Андрея Малахова, Шуру, группы «Корни» и «Фабрика».

По подсчетам журналистов, за праздничный банкет Григорьев-Аполлонов отдал не менее 3,5 миллиона рублей, написал «Царьград». На столах несколько раз менялись горячие и холодные закуски.

Праздник завершился глубоко за полночь, поэтому за каждый час после 23:00 пришлось платить дополнительно.