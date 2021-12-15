Гонщик Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Чемпиона «Формулы 1» Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари в Виндзорском замке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, гонщика включили в новогодний наградной лист королевы Великобритании Елизаветы II. 15 декабря он удостоился титула рыцаря-бакалавра. Ранее этот титул получили музыкант Пол Маккартни, актер Шон Коннери, ученый Исаак Ньютон, писатель Артур Конан Дойл и другие.

14 ноября пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула 1».