«Рынок очистился». Музыкант Саша Чест рассказал об уходе невостребованных артистов и лейблов-пустышек

Нестабильность пойдет на пользу российской музыке. Рынок очистился, с него ушли слабые артисты и неэффективные лейблы. Ведущая «360» Маруся Михейчик пообщалась с музыкантом Сашей Честом и выяснила, почему старые методы продвижения больше не работают.

Мыльный пузырь

«Происходит переформатирование рынка, все очень быстро меняется. Рынок очистился, многие артисты уехали, многих по понятным причинам сняли. Соответственно, уменьшилась конкуренция на вход в топы больших площадок. Это всем нам играет на руку», — объяснил он.

По словам Саши Честа, до кризиса эстрада была, как мыльный пузырь. Каждый день выходило по 39-40 тысяч треков, и у всех своя аудитория. Среди них было много музыки «для себя», теперь ее стало меньше.

Люди включают внутреннего цензора и больше задумываются о том, что выпускать. Музыкант считает, что это пойдет эстраде на пользу. Кроме того, сложно строить планы даже на ближайшие месяцы — уже хорошо, если удалось запланировать концерты в ближайшие полторы-две недели.

«В отличное время живем. Настолько быстро все меняется и настолько все непонятно. Я верю, что это пойдет нам на пользу. Сильнейшие все равно останутся на плаву, выживут — и люди получат хорошую музыку», — сказал он.

Инвестиции и продвижение

Старые механизмы продвижения больше не работают. Причем это произошло задолго до весны 2022 года. Например, лейбл перестал быть таким же инструментом раскрутки, каким был в 2010–2015 годах. Сейчас это просто команда артиста.

Продвигать артистов должны люди, которые умеют заражать других людей музыкой. То, что работало раньше, сейчас уже вообще неэффективно. Лейбл в том представлении, в котором он был пять-десять лет назад, уже не работает Саша Чест музыкант.

Имея инвестиции, люди открывают их, подписывают контракты с большим числом артистов в расчете на то, что из один из 10 выстрелит. При этом хотят разбогатеть, ничего не делая. Он объяснил, что эффективней, когда лейбл продвигает своего артиста, оставаясь в тени. Так, в частности, работают на Западе. Задача лейбла — инвестиции и продвижение.

«Пооткрывалось много лейблов, в них вложили много денег, но они закрылись, потому что назвались лейблом, а лейбла в этих лейблах не было», — сказал артист.