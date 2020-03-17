Рыбаки поддержали #unovisionchallenge на Байкале

На видео они повторяют движения из клипа Uno прямо на поверхности льда озера.

Новый челлендж, который запустил лидер Little Big Илья Прусикин, активно поддержали в соцсетях. Свое видео сняли даже сотрудники Ленинградской атомной станции — и собрали более 60 тысяч просмотров за сутки.

Ранее Прусикин признался, что группа не надеялась попасть на Евровидение. Участники решили отправить заявку «ради прикола».

«В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля», — рассказал музыкант.