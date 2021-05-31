«Рвал на себе волосы»: Киркоров собирался покончить с собой после разрыва с Пугачевой

Филипп Киркоров после расставания с Аллой Пугачевой в 2005 году собирался наложить на себя руки. Певец очень тяжело переживал разрыв, заявил гитарист Александр Левшин.

«Он писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала: „Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки“», — рассказал гитарист в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Он добавил, что Пугачева беспокоилась за бывшего мужа. Самого Киркорова Левшин назвал непосредственным и чистым человеком. По словам экс-домработницы примадонны Людмилы Дородновой, исполнитель все еще мечтает вернуть отношения с Пугачевой.

«Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: "Филипп, уже все!" Но он думал, вдруг Алла расстанется с Максимом, и он опять будет с ней», — сказала женщина.

Дороднова подчеркнула, что с Максимом Галкиным певица изменилась и стала серьезной. Экс-домработница заявила, что с новым мужем Пугачева «наконец оказалось в той жизни, которую заслужила давным-давно».