Рустам Солнцев раскритиковал шутки Урганта и Comedy Club

Он высказал свое мнение по поводу того, кто сегодня хорошо шутит в шоу-бизнесе, а кто нет. К последним блогер отнес шоумена Ивана Урганта и участников Comedy Club.

«Многие сегодня шутят прикольно, возьми любого блогера. Когда говорят, что Иван Ургант хорошо шутит, я не понимаю, или в Comedy Club классно шутят, мне не нравится, а вот Comedy Woman мне нравится, могу посмеяться», — заявил Солнцев.

Ранее Ургант отреагировал на критику премьер-министра Финляндии Санну Марин за фотографию в пиджаке на голое тело. Поэтому в своем шоу «Вечерний Ургант» телеведущий показал коллаж, на котором российский премьер Михаил Мишустин тоже «надел» пиджак на накачанный торс.

А еще недавно Ургант пошутил об учебе сына президента Белоруссии Александра Лукашенко в лицее Москвы под вымышленным именем. Тогда он предупредил, что если в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и назовется Джастином Тимберлейком, это сын главы республики.