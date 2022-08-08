Рустам Солнцев пожаловался на высокие цены в США

Шоумен Рустам Солнцев, которые уже несколько лет живет в США, рассказал о ценах на услуги ЖКХ в штате Калифорния. По его словам, вода и электричество там стоят очень дорого. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

Шоумен отметил, что американцы не знают такого понятия, как услуги ЖКХ. Там все оплачивается отдельно.

«В Калифорнии, где я живу, нет такого понятия как ЖКХ, но есть обязательная оплата. Она составляет 510 долларов в месяц. Она включает в себя чистку бассейна и территории, поливку цветов и прочее», — сказал Солнцев.

Каждый житель Соединеннных штатов в своей квартире имеет систему кондиционирования, однако и она не дешевая, поскольку в летнее время работает беспрерывно.

«Калифорния — жаркий и засушливый штат. Вода и кондиционер стоят дорого. Электричество стоит в месяц от пятисот долларов, потому что в летние месяцы кондиционер не выключается», — резюмировал шоумен.