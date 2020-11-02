Рустам Солнцев посчитал «липовой» благотворительность Волочковой

«Дело в том, что у меня есть такое ощущение, это только мое оценочное суждение, что вся ее эта благотворительность какая-то „липовая“. <…> Куда ни ткнись, все у нее благотворительное», — заметил собеседник информагентства.

По его мнению, все это может делаться для того, чтобы не платить налоги, поскольку благотворительность не облагается налогами. Солнцев добавил, что имеет право ставить под сомнения подобные выступления артистки.