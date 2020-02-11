Рустам Солнцев назвал глупой реакцию на слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву объявил в розыск Федеральная налоговая служба из-за долгов за машину и дачу общей суммой более 45 тысяч рублей. Скандал начался после ее поста в Instagram о «рожающем ради маткапитала быдле».

«Понимаете, этими новостями о долгах перед налоговой, о вызове в полицию и так далее Водонаеву точно не заткнешь», — прокомментировал Рустам Солнцев.

По его словам, «они на свою голову вырастили у себя под носом диссидентку своей глупой реакцией на ее пост» и «еще неизвестно, кто кого победит».

Его однофамилец, Гоген Солнцев, один из самых известных фриков России, отреагировал на слова Водонаевой гораздо более жестко. Он выразил мнение, что «ее нужно отправить в самую отвратительную колонию», и добавил, что она просто хотела «хайпануть».

«Водонаева — просто оторванная от жизни девочка, или с головой что-то не в порядке. Хотя какая она девочка, она уже старуха», — подытожил Солнцев.