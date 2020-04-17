17 апреля 2020, 18:02
Русскоязычная журналистка рассказала про всемирно известных футболистов
Звезда телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева рассказала о своем впечатлении от Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Марсело Виейры. Об этом сообщил NEWS.ru.
По ее словам, Роналду в жизни совершенно не такой, как на публике: «очень дружелюбный и спокойный, даже пошутить с тобой может», «не ведет себя как большая звезда».
Серхио Рамос — «человек, который при любых обстоятельствах — ставит ли команда рекорд или проигрывает важную игру — не будет прятаться, всегда выйдет к СМИ, ответит на все вопросы, даже неудобные, проанализирует все до мельчайших подробностей». И всегда «в уважительной форме».
Марсело, по мнению Квашневой, «большой шутник» и «всегда в хорошем настроении»: «улыбается, танцует, устраивает какие-то выкрутасы».