Русскоязычная журналистка рассказала про всемирно известных футболистов

По ее словам, Роналду в жизни совершенно не такой, как на публике: «очень дружелюбный и спокойный, даже пошутить с тобой может», «не ведет себя как большая звезда».

Серхио Рамос — «человек, который при любых обстоятельствах — ставит ли команда рекорд или проигрывает важную игру — не будет прятаться, всегда выйдет к СМИ, ответит на все вопросы, даже неудобные, проанализирует все до мельчайших подробностей». И всегда «в уважительной форме».

Марсело, по мнению Квашневой, «большой шутник» и «всегда в хорошем настроении»: «улыбается, танцует, устраивает какие-то выкрутасы».