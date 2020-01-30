«Русский» гопак от ведущей Тhе Еllеn Shоw возмутил украинцев

Телеведущая Эллен Дедеженерис опубликовал в соцсетях короткое видео, на котором танцоры исполняют гопак. Она пописала ролик: «Посмотрите на этих русских!». Эта фраза вызвала шквал возмущения украинских пользователей.

Пост телеведущей набрал уже несколько тысяч комментариев, но она до сих пор его не удалила и не исправила. Посольство Украины в США опубликовал в Twitter обращение к ней, в котором признают, что ее очень любят, но вынуждены поправить.

«Будем честны, русские никогда так не станцуют. Наш ансамбль имени Вирского может доказать это в вашей студии», — написали дипломаты.

Российские оппоненты ответили, что YouTube им в помощь, а искать нужно исполнение гопака артистами ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.