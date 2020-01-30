    30 января 2020, 19:27

    «Русский» гопак от ведущей Тhе Еllеn Shоw возмутил украинцев

    Анастасия Кукова

    Телеведущая Эллен Дедеженерис опубликовал в соцсетях короткое видео, на котором танцоры исполняют гопак. Она пописала ролик: «Посмотрите на этих русских!». Эта фраза вызвала шквал возмущения украинских пользователей.
    «Русский» гопак от ведущей Тhе Еllеn Shоw возмутил украинцев

    Пост телеведущей набрал уже несколько тысяч комментариев, но она до сих пор его не удалила и не исправила. Посольство Украины в США опубликовал в Twitter обращение к ней, в котором признают, что ее очень любят, но вынуждены поправить.

    «Будем честны, русские никогда так не станцуют. Наш ансамбль имени Вирского может доказать это в вашей студии», — написали дипломаты.

    Российские оппоненты ответили, что YouTube им в помощь, а искать нужно исполнение гопака артистами ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.