Manizha рассказала, в чем отличие русских женщин

Певица Manizha (Манижа Сангин) назвала качество, которое отличает русских женщин от других жительниц планеты. В них есть мощная сила, способная разрушать и созидать.

Manizha побеседовала с Тиной Канделаки в ее программе «Специальный гость». Выпуск опубликован на YouTube.

«У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить все в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание», — сказала певица.

Она добавила, что женщине «очень часто приходится выживать», и имеющаяся энергия в итоге используется неверно или вовсе гасится.

Артистка призналась, что любит «ездить по регионам и общаться с настоящими русскими женщинами, которые сидят за прилавками, машинистки в поезде».

«Вот такие женщины меня вдохновляют — с очень простой судьбой, но очень сложной. Ей приходится сейчас быть кассиршей, чтобы потом ее дети не были кассирами. Не потому что кассиром стыдно быть, а просто потому что ей когда-то пришлось забыть, что такое — мечтать. И она делает все, чтобы ее дети не забывали мечтать и могли себе позволить мечтать, чтобы их мечты сбывались», — подчеркнула Manizha.

Среди вдохновляющих ее знаменитостей певица назвала Аллу Пугачеву, Фаину Раневскую, Лолиту Милявскую, доктора Лизу и Чулпан Хаматову.