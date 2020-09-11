«Русская тетка без визы». Лазареву задержали на границе Испании без паспорта

Лазарева возвращалась в Испанию на машине, на госгранице ее остановили пограничники.

«Надо сказать, что в прошлый раз поездка прошла чисто и гладко — никакой границы между Францией-Испанией и наоборот я вообще не заметила, поэтому в эту поездку я уже отправилась совсем легкомысленно, и уж конечно была расслаблена на пути назад», — рассказала она.

Сотрудники попросили показать документы. Именно тогда актриса поняла, что по ошибке взяла не тот паспорт. Виза у нее стоит в документе, который она оставила дома. А паспорт, который телеведущая протянула пограничникам, она взяла на всякий случай, призналась Лазарева.

По ее словам, пограничники «онемели от ужаса». После один из них взял документ и ушел с ним. Оставшийся с актрисой сотрудник пояснил, что они должны были конфисковать у актрисы машину, а саму телеведущую посадить в тюрьму и затем экстрадировать в Москву.

«Он как-то и сам особо не верил в свои слова, по-моему, явно с ним такое было впервые — русская тетка без визы, в лесу, на границе двух нерусских государств», — добавила Лазарева.

Пограничник вскоре вернулся. В это время артистка позвонила своей подруге, которая и прояснила пограничникам обстановку. В итоге телеведущей отдали паспорт, и она продолжила свой путь.