Русская балерина Ксения Триполитова скончалась на 105-м году жизни

Васильев выразил свои соболезнования родным артистки. Он знал Триполитову лично и даже посвятил ей книгу «Маленькая балерина. Исповедь русской эмигрантки».

Ксению Триполитову в России знаю мало. Однако в Европе она пользовалась большой популярностью. В лучшие годы своей жизни она блистала на сценах лучших кабаре и театров.

Она работала со многими знаменитостями. С великими Сержем Лифарем, Ниной Вырубовой, Марго Фонтейн, Морисом Бежаром. С неповторимой Марлен Дитрих она выступала в одном концерте сразу после освобождения Парижа от нацистов.

Историк моды был близко знаком с балериной. Он рассказал, что она до последних дней жизни вела активный образ жизни. Триполитова перестала водить машину только в 97 лет.

По словам Васильева, несмотря на солидный возраст, артистка отказывалась переезжать в дом престарелых, поскольку не хотела провести остаток дней в компании старых людей. В последние годы у Ксении Триполитовой начались проблемы со здоровьем — угасало сознание.