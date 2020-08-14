Рунолог: Пугачева и Галкин могут развестись

По его словам, пока у них все неплохо, но в их взаимоотношения вмешивается кто-то третий и влияет на них не очень хорошо.

«Отношения испытывают недостаток страсти, эмоций, желания», — полагает Вечерский.

Также рунолог уверен, что на их отношения пытаются оказать влияние с помощью магии, и это положительное воздействие. Но кроме того, есть и отрицательное.

«В нынешнем положении вещей они не будут находить удовлетворение как раньше, накопились факторы дисгармонии, мешающие воплощению желаемых целей», — считает Вечерский.

Также он добавил, что супругам в будущем будет необходимо искать компромиссы, если они хотят сохранить брак.

Ранее стало известно, что слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности. Об этом заявила концертный директор певицы Елена Чупракова.

Сообщения о том, что пара могла расстаться, появились в июле. Судя по всему, поводом послужил показ фильма «Моя жена — Алла Пугачева» на Первом канале. В нем Галкин отрицал, что стал причиной разрыва Пугачевой с певцом Филиппом Киркоровым.