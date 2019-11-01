Румынская певица INNA таинственно исчезла в Москве

Известная румынская певица Елена Аопстоляну, так известная как INNA, пропала в Москве. Вместе с ней исчезла вся ее команда — музыканты, стилист, охранник-водитель и психолог.

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Как стало известно ТВЦ, она приехала в Россию из Бухареста в прошлую субботу и поселилась со свитой в гостинице. Вскоре она должна была выехать в Санкт-Петербург к другу, но неожиданно перестала отвечать на звонки.

Сейчас ее телефонный номер не доступен, ее приятель обратился в полицию и певицу уже ищут.

Мужчина заявил, что 33-летняя Елена очень умная, но очень доверчивая девушка. Он опасается, что ее могли опоить в ночном клубе и ограбить.