«Руку собирали по частям». Актер из «Улиц разбитых фонарей» серьезно пострадал в ДТП

Российский актер Марк Горонок серьезно пострадал в аварии на трассе под Санкт-Петербургом. Сейчас он вместе с матерью, которая была с ним в машине, проходят лечение в больнице.

Горонок проходит лечение в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. У него черепно-мозговая травма и множественные переломы. Сейчас актер уже перенес две операции.

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Как сообщал Starhit, авария произошла в конце августа. По информации портала, водитель иномарки на большой скорости въехал в машину актера, когда тот вез мать в гости к приятелям.

«Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись», — рассказала «МК» жена актера Анна Горонок.

У матери Горонка перелом шейки бедра и травма тазовых костей.

Актер Марк Горонок известен по фильмам «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».