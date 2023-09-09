Знаменитости 09 сентября 2023, 03:24 Руководство НТВ обвинили в предательстве из-за возвращения Ани Лорак в эфир Журналист Осташко о возвращении Лорак в эфир: в руководстве НТВ есть предатели Кинопоиск

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В руководстве телеканала НТВ могут скрываться предатели, поддерживающие ВСУ. Так прокомментировал в своем Telegram-канале журналист Руслан Осташко появление в жюри конкурса «Ты супер!» украинской исполнительницы Ани Лорак. По словам журналиста, гражданка Украины Каролина Куек открыто поддерживала ВСУ словами и материально.

Журналист возмутился возвращению Лорак в российский эфир в составе жюри музыкального шоу «Ты супер!». Кандидатура выступающей за ВСУ певицы вызвала много вопросов, и не только у Осташко — против высказались и российские пользователи, скрины журналист выложил в своем посте.

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Осташко предположил, что причина появления Лорак на российском телевидении кроется в его руководстве.

«Или причина в том, что в руководстве НТВ есть такие же предатели, поддерживающие ВСУ?» — задался вопросом журналист.

На Украине Лорак тоже обвинили в предательстве из-за ее молчания о спецоперации.