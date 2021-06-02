Одна из Ранеток призналась, что ее напоил и лишил девственности человек «из руководящего состава»

Бывшая участница женской поп-группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала о травмирующем первом сексе. По ее словам, все произошло «с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением». Об этом Третьякова написала в Stories в Instagram.

По словам певицы, это «поломало» ее сексуальность и психику, пишет Starhit.

Комментарий был посвящен книге о закулисной жизни «Ранеток», которую пишет другая участница коллектива, Женя Огурцова.

Мемуары, по словам Лены, расскажут про жизнь, которая кажется мечтой, но в действительности является «психологическим адом».

«Для меня она не про жертв. Для меня она про подростков, которых сломали, но они нашли в себе силы встать на ноги и жить дальше», — заявила певица.

В 2018 году Третьякова уже говорила о первом сексе, однако не рассказывала, кто был ее избранником.

«Берегла свою невинность в ожидании любви до 21 года. Не дождалась и совершила ошибку. Была нетрезва, чувств никаких, жуткая боль и разочарование», — писала певица в соцсетях.

Она отмечала, что до 26 лет секс для нее «был удовольствием не из приятных».

Сейчас Третьякова проводит консультации как психолог.