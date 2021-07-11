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    11 июля 2021, 12:22

    «Рукой шевелит»: жена Мамонова раскрыла подробности о состоянии музыканта

    Андрей Иванов

    Состояние музыканта и актера Петра Мамонова, который в конце июня заболел COVID-19, снова ухудшилось. Он по-прежнему не может самостоятельно дышать. Врачи пытаются вывести его из комы. Об этом ТАСС рассказала жена Мамонова Ольга.

    «Рукой шевелит»: жена Мамонова раскрыла подробности о состоянии музыканта

    «Состояние вновь крайне тяжелое. Врачи пытаются выводить Петра из комы, открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся», — приводит агентство слова собеседницы.

    Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов попал в больницу в Коммунарке с ковидом 27 июня. Его положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что сначала он лечился дома. Супруги живут в деревне, поэтому она не понимает, как ее 70-летний муж мог заразиться коронавирусом.

    Врачи начали выводить Мамонова из искусственной комы в среду, 7 июля.