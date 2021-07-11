«Рукой шевелит»: жена Мамонова раскрыла подробности о состоянии музыканта

Состояние музыканта и актера Петра Мамонова, который в конце июня заболел COVID-19, снова ухудшилось. Он по-прежнему не может самостоятельно дышать. Врачи пытаются вывести его из комы. Об этом ТАСС рассказала жена Мамонова Ольга.

«Состояние вновь крайне тяжелое. Врачи пытаются выводить Петра из комы, открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся», — приводит агентство слова собеседницы.

Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов попал в больницу в Коммунарке с ковидом 27 июня. Его положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что сначала он лечился дома. Супруги живут в деревне, поэтому она не понимает, как ее 70-летний муж мог заразиться коронавирусом.

Врачи начали выводить Мамонова из искусственной комы в среду, 7 июля.