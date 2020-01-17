«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным

Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», сразился с 30-летним бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу «Гена Собака». Бой прошел по правилам бокса в октагоне.

Видео поединка опубликовано на YouTube-канале Вody Mania. Геннадий Беззубиков стал известен после участия в проекте YouTube-канала TRUE GYM «Трансформация из зека в человека». Бой закончился без объявления победителя. Сначала соперники осторожничали, затем Терешин атаковал Беззубикова. Тем не менее, ни один из участников встречи не пострадал. «Руки-базуки» заявил, то не тренировался перед поединком.

Прославившийся благодаря инъекциям синтола в мышцы Терешин в октябре 2019 года провел свой первый бой с блогером Олегом Монголом по альтернативным правилам ММА. «Руки-базуки» потерпел поражение.

В ноябре минувшего года Терешин бросил вызов экс-мэру Липецка Михаилу Гулецкому, которого обвинил в плохом состоянии дорог города. Бывший чиновник на вызов не ответил.