«Руки-базуки» решился избавиться от синтола из-за воспаления
Кирилл Терешин, ставший известным после телепрограммы Андрея Малахова, испугался последствий использования синтола, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
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Терешин использовал синтол, к которому профессиональные спортсмены прибегают для локального увеличения мышц. Вещество имеет множество побочных эффектов: например, он может повреждать нервы, стать причиной инфаркта или инсульта, а также способствует развитию инфекционных процессов.
С одним из побочных эффектов и столкнулся Терешин: накачанные бицепсы довели его до воспаления.
На данный момент «синтоловый качок» проходит обследование. Скоро медики избавят его организм от чужеродных веществ.
Стоит отметить, что культурист, которому подражал Терешин, — бразилец Ромарио Дос Сантос Алвеса также пострадал от побочных эффектов синтола. Он едва не потерял руку.