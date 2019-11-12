«Руки-базуки» решился избавиться от синтола из-за воспаления

«Синтоловый качок» попросил денег на операцию для спасения рук Подробнее

Терешин использовал синтол, к которому профессиональные спортсмены прибегают для локального увеличения мышц. Вещество имеет множество побочных эффектов: например, он может повреждать нервы, стать причиной инфаркта или инсульта, а также способствует развитию инфекционных процессов.

С одним из побочных эффектов и столкнулся Терешин: накачанные бицепсы довели его до воспаления.

На данный момент «синтоловый качок» проходит обследование. Скоро медики избавят его организм от чужеродных веществ.

Стоит отметить, что культурист, которому подражал Терешин, — бразилец Ромарио Дос Сантос Алвеса также пострадал от побочных эффектов синтола. Он едва не потерял руку.