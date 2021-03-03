«Руки-базуки» показал шрамы после удаления синтола

Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки», удалил часть синтола и показал шрамы после сделанной операции.

На своей странице в Instagram Терешин разместил серию фотографий, на которых видны большие шрамы на правой руке. В комментарии к снимкам он написал, что вторая операция на трицепс прошла успешно, и поблагодарил врачей.

Терешин не раз жаловался в Сети на плохое самочувствие и боль в руках. Он рассказывал, что постоянно живет с повышенной температурой и отеками.

На протяжении последних лет в соцсети молодого человека периодически появлялись фотографии, на которых его руки были перебинтованы. А в 2018 году он заявил о резком ухудшении здоровья и даже попрощался с подписчиками. Но через некоторое время ему стало лучше.

Позже Терешин рассказал, что врачи все-таки удалили его синтоловые «банки», но уже через сутки после его заявления выяснилось, что это был фейк.