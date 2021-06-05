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    05 июня 2021, 16:15

    Рудова заявила, что хочет напиться

    Дарья Морозова

    Актриса Наталья Рудова написала в своем Instagram, что хочет напиться. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Актриса выложила, на котором она сидит на ступеньках в платье и босоножках на высоком каблуке.

    «Сегодня я хочу напиться», — написала она в тексте.

    В комментариях ей ответила ее подруга Настасья Самбурская.

    «Напиши потом, удалось или нет? Переживаю, ты ж на таких каблуках», — написала она.

    Рудова ответила, что у нее все получилось, а еще ей выдали тапочки.

    Ранее Самбурская рассказала, что состоит в отношениях. Однако личность своего партнера она раскрывать не стала.

    «Я его пока прячу, он у меня золотце», — поделилась она.

    Также Самбурская пожаловалась на плохо сделанный ремонт. Она купила квартиру в 2016 году и ремонт шел там почти два года. Актриса объяснила, что все было сделано плохо и пришлось переделывать. В результате она заплатила еще одну стоимость квартиры.

    «Все кривое, косое, все не так, как надо! У меня есть терраса, и вот дошло до того, что вода с нее стала затекать в квартиру. И это все я должна переделывать за свой счет, потому что ни одной бумажки, подтверждающей, что у меня с человеком были рабочие отношения, нет», — пояснила она.