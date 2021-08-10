Рудова призналась, что сидит на диете

Наталья Рудова, звезда сериала «Татьянин день» рассказала поклонникам, что сидит на диете. По мнению актрисы, ей нужно похудеть на шесть килограммов, написало ИА Nation News.

Рудова опубликовала фото в Instagram Stories, на котором изображена в полный рост.

«Это я сейчас. Сильно видно, что надо сбросить шесть килограммов», — написала актриса.

Судя по всему, поклонники стали принимать живое участие и наперебой советовать Рудовой диеты. Актриса написала, что придерживается индивидуального плана питания, исходя из особенностей своего организма, и попросила не давать ей советов.