Рудковскую увидели на светском мероприятии в кольце за 25 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская побывала на красной дорожке премии GQ Super Women. Она надела платье от Valentino и кольцо за 25 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным РИА ФАН, байер Ольга Головина рассказала об этом украшении подробнее.

«На пальце Рудковской — кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом в форме сердца. По моей оценке, изделие Яны оценивается в 25 миллионов рублей», — пояснила она.

Также Головина отметила, что очень дорогие украшения были и на Ксении Собчак. Например, колье Bvlgari с бриллиантами, которое стоит примерно 10 миллионов рублей.