Рудковскую уличили в фотошопе

По информации ИА Nation News, гости бала фотографировались вместе и публиковали фотографии в социальных сетях. Так поступила и Водянова. После мероприятия подписчики ее страницы в Instagram увидели снимок с Рудковской. Модель подписала фотографию словами благодарности участникам и продюсеру.

Спустя некоторое время Рудковская в своем Instagram-аккаунте опубликовала тот же снимок. И тут пользователи удивились. Подписчики продюсера заметили, что на ее фото гораздо больше ретуши, чем на фото в публикации супермодели. По словам пользователей Сети, рука Рудковской стала меньше, овал лица изменился.

«Королева фотошопа. Сходила на страничку Водяновой. Да, разница в фотографиях разительная! И да, одна в тюлевой занавеске, другая в шторе. Можно самим пошить, а деньги на благотворительность отдать», — отметила одна девушка в комментариях.