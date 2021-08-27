Рудковская заявила, что обеспокоена будущим Моргенштерна

Яна Рудковская заявила, что переживает за будущее Моргенштерна. Этим продюсер поделилась с Ura.ru, комментируя новость о том, что рэпер возглавил рейтинг доверия российской молодежи.

По мнению Рудковской, быстрый и головокружительный успех рэпера может привести к такому же стремительному спаду в его карьере.

«К Моргенштерну можно относиться по-разному, но то, что он гениальный шоумен, этого отрицать нельзя. Единственное, за что я переживаю, чтобы он в итоге сам себя не подвел, так как его будущее немного тяжеловато воспринимается. Он уже максимально перебрал весь хайп, который мог, на чем дальше он будет держаться? Если музыка будет некачественной, на одном пиаре долго не продержишься», — заявила она.

Яна добавила, что ее не удивляет, что молодежь доверяет Моргенштерну, поскольку сейчас он находится на пике популярности.

«Кто кого слушает, тот тому и доверяет. Когда Дима Билан выиграл „Евровидение“, он был на первом месте по доверию, но это было 13 лет назад, времена меняются», — сказала Рудковская.