Рудковская ушла на карантин после поездки в Париж

Продюсер Яна Рудковская ушла на карантин после поездки во Францию. Такое решение она приняла добровольна из-за угрозы распространения коронавируса. В изоляции от общества продюсер проведет две недели.

Рудковская вернулась в Россию из Парижа. Свою добровольную изоляцию она назвала «расплатой» за поездку во Францию. Об этом продюсер написала в своем Telegram-канале.

Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14-дневном карантине, празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта (только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника), отпуск тоже пока отменили! Я сама самоизолировалась, мне помогать не надо Яна Рудковская.

Ранее Рудковская выкладывала в свой Instagram фотографии с отдыха. На одной из них она стоит в черной защитной маске с белыми цветами. Продюсер объяснила, что сама приклеила три камеи Chanel, потому что без них маска «смотрелась ужасающе» в сочетании с весенним образом.

Рудковская объяснила, что хотела бы работать и путешествовать без масок, но в первую очередь она заботится о своем здоровье. А украшенная маска не только обезопасила ее от вируса, но и дополнила образ.