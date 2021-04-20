Рудковская уехала в отпуск без полугодовалого сына

Продюсер Яна Рудковская отправилась в отпуск вместе с Евгением Плющенко и старшем сыном Сашей. Младшего сына она решила оставить в Москве. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Она объяснила это тем, что не хочет подвергать такого маленького ребенка опасностям во время перелета.

«На вопрос моих подписчиков: ''А где малыш? '' — отвечаю: малыш остался дома, с няней и с дедушкой», — пояснила она.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что лучше быть женой Алексея Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе. На эти слова жестко отреагировал директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову», — заявил Лайшев.

Речь идет о фигуристке Александре Трусовой, перешедшей к Плющенко от Тутберидзе. По словам директора «Самбо-70», он просил спортсменку вернуться к первому тренеру, чтобы не портить себе жизнь. Лайшев подчеркнул, что Трусову подготовила именно Тутберидзе.