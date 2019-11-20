Рудковская удивилась попаданию в рейтинг богатых блогеров

В личном Telegram-канале «Голубь мира» Рудковская рассказала, что журналисты представили ее как «продюсер Билана» и «мать Гном Гномыча». По мнению звезды, это «не солидно».

Телеведущая также поделилась, что «мечтала попасть в Форбс, как продавшая миллион билетов на собственные шоу, а попала как блогер.

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«Я всегда думала, что я продюсер и менеджер, и впервые стала блогером — это приятная неожиданность. Конечно, когда тебя цитируют СМИ и ты создаешь общественное мнение, такие рейтинги нужны. В целом мне кажется, что Хабиб занижен, поскольку это уже некая высшая лига. То, что Ксения Собчак в лидерах сегодня, я даже не сомневаюсь, но считаю, что Нурмагомедов все-таки должен быть повыше», — заявила Яна Рудковская.

Для продюсера попадание в список состоятельных Instаgrаm-блогеров оказалось неожиданностью. По информации издания, у Рудковской высокий уровень цитируемости из-за социальных сетей. На ее личную страницу в Instagram подписано около 2,4 миллиона человек.

«Я попала в этот рейтинг из-за цитируемости, потому что есть блогеры, которые зарабатывают не меньше, а даже больше, но их меньше цитируют, и они проигрывают. Это, конечно, не основной заработок. Все же моя деятельность — это производство шоу и продажа билетов. Блогерство является побочным, но, безусловно, приятным дополнительным источником», — пояснила продюсер.

Ранее Forbes впервые в своей истории создал рейтинг самых богатых российских Instаgrаm-блогеров.