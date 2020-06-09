Рудковская станцевала с Пухляшом из клипа Little big. Видео
Ролик продюсер опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По сценарию шуточного видео, фигурист Евгений Плющенко, присылает своей жене Яне Рудковской нового партнера по танцам — Пухляша из клипа на песню Uno рейв-группы Little Big. При этом, когда Пухляш пришел в дом к звездной семье и представился танцором, Рудковская удивилась, а ее сын Александр прямо сказал, что не верит ему.
«Да ты вообще не из этой оперы!» — сказал мальчик.
В ответ на это, Пухляш (Дмитрий Красилов) начинает танцевать. В видео танцор даже садится на шпагат. После этого к танцам присоединяется сама Рудковская, в то время как Саша закрывает лицо руками.
Ранее танцор Дмитрий Красилов станцевал вместе с певицей Полиной Гагариной. Таким образом артисты решили поддержать музыкантов.